Francesca Sorrentino e il racconto che scatena l’ironia del web

Dopo essersi fatta conoscere partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzato, Francesca Sorrentino, nella stagione che si è appena conclusa, è stata una tronista di Uomini e Donne. Il percorso nel programma di Maria De Filippi non si è concluso con un lieto fine perché Francesca non ha scelto come hanno fatto Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma di fronte alle segnalazione su un suo corteggiatore, ha deciso di lasciare la trasmissione. Gianluca Costantino, presente tra i corteggiatori, le ha così chiesto di continuare a conoscenza lontano dai riflettori ricevendo una risposta affermativa.

Tuttavia, la storia tra i due non è mai nata perché la frequentazione non è stata portata avanti. A distanza di mesi, il nome di Francesca Sorrentino torna virale sul web per un racconto che ha fatto ai followers.

Francesca Sorrentino e il racconto virale su Alcaraz e Sinner

Dopo aver trascorso una serata in compagnia, Francesca Sorrentino ha deciso di raccontare sui social cos’è successo in un locale. “Ieri dietro al nostro tavolo c’era un gruppo di persone che cantavano ‘dottore! dottore!“, ma l’amica l’ha subito corretta – “Dicevano campione non dottore!“.

“Ah dicevano campione? Neanche ci sento più. Ho pensato, Dio mio questi, mamma mia, come dei cafoni. Ma poi vedevo che tutti gli facevano i video, tutti i tavoli intorno a noi gli facevano i video, pensavamo che tutti gli facevano i video per prenderli in giro. E invece no! Era un tennista famosissimo spagnolo che ha vinto contro un italiano ieri o l’altro ieri“, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne che, a quanto pare, non conosce Alcaraz e Sinner come riporta Biccy.