Francesca Sorrentino sbotta: “Giochi con la mia immagine per visibilità” Poi l’avvertimento: “Adesso basta”.

Francesca Sorrentino sbotta dopo Uomini e Donne: lo sfogo con l’ex corteggiatore

Ultimamente si torna a parlare di Francesca Sorrentino, ex protagonista di Uomini e Donne e di Temptation Island che ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte ad alcune accuse degli haters. Prima di tutto, molti si sono scagliati contro di lei per via del fatto che al matrimonio di Giuseppe e Gabriela è stata tutto il tempo vicino a Manuel Maura, il suo ex fidanzato. Da quel momento i social hanno iniziato a dire che Francesca Sorrentino ha preso in giro tutti e che lei e Manuel stanno tenendo all’oscuro la loro relazione.

Ma gli attacchi non sono finiti qui, perchè anche Gianmarco Meo (il suo ex corteggiatore a Uomini e Donne, le ha lanciato una stoccata bella e buona: “Quanti ex c’erano al matrimonio?“, ha scritto sui social. Una provocazione bella e buona che ha fatto infuriare Francesca Sorrentino, la quale non ha esitato a rispondere in modo piccato: “Vi ho fatto giocare e questo è il quarto video in cui fate riferimento alla mia persona usando il mio nome a scopi commerciali senza che io vi abbia dato il benché minimo consenso…Ma come vi permettete?“.

Francesca Sorrentino: “Bravi e rispettosi? Ora basta“

Francesca Sorrentino si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando di Gianmarco Meo: “Poi andate decantando che siete ragazzi dai valori di altri tempi, bravi e rispettosi?!“. Poi ha chiesto a tutti di non usare mai più la sua immagine per scopi di questo genere e ha aggiunto di essere molto contenta di aver deciso di non sceglierli a Uomini e Donne: “Felice e sempre più convinta di aver preso le decisioni che ho preso…Dentro e fuori il programma…“. La Sorrentino ha concluso: “Sono piena e stufa“.