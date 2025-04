Anche Francesca Sorrentino come tanti personaggi usciti da Uomini e Donne è stata vittima degli hater che in qualunque modo vada, hanno sempre da ridire su tutto quello che succede a chi è sotto la luce dei riflettori. I tronisti, in particolar modo finiscono al centro delle polemiche data la loro grande risonanza a livello mediatico. Stavolta, però, Francesca Sorrentino non ce l’ha più fatta

“In realtà mi sono rifatta il naso, il seno e basta, la faccia è la mia e poi non mi vedo neanche così trasformata“, ha fatto sapere l’ex tronista, che era uscita quasi forzatamente con Gianluca Costantino dopo un trono deludente e un corteggiatore che a quanto pare aveva mentito dicendo fino all’ultimo di non essere seguito da nessuna agenzia (non era così). Francesca Sorrentino ha poi continuato, dicendo di voler cambiare reazione nel rispondere ai brutti commenti che le vengono fatti sui social: “Oggi però che ho fatto, ho deciso di prendermi la libertà delle persone che vengono e mi scrivono sotto i video, quindi sono andata sotto i video delle persone che mi hanno commentato su TikTok“.

Francesca Sorrentino risponde agli hater: “Adesso commento anche io”

Francesca Sorrentino non ne può più delle accuse e degli insulti che le vengono rivolti ad ogni foto o ad ogni video che pubblica. Così, ha deciso di “ricambiare il favore” andando sotto ai video degli haters e commentando a sua volta rispondendo a quello che le dicono: “Gli altri possono commentarmi, insultarmi e io non posso? Ci sono giorni che non voglio subire passivamente gli insulti e rispondo… Avevo deciso di essere buona, ma ci ho ripensato“. La ragazza sta forse pagando lo scotto di non essere stata la tronista modello al pari di Martina De Ioannon, ma nulla giustifica i fan di Uomini e Donne a insultarla sotto ai post.