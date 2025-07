Torna a far parlare di sè Francesca Sorrentino, che dopo la sua esperienza a Temptation Island e a Uomini e Donne si è fatta risentire lanciando qualche frecciata ai neo-sposi Giuseppe e Gabriela. I due infatti sono convolati a nozze e tra gli ospiti c’era sia Francesca che il suo ex Manuel. Dalle prime indiscrezioni i due hanno passato tutta la giornata insieme anche se lei ha sempre messo a tacere le voci web spiegando che sono semplicemente rimasti amici e in buoni rapporti.

Ad ogni modo, dopo il matrimonio Francesca Sorrentino è sbottata sui social con una frase criptica che ha subito insospettito tutti. Nessuno ha capito cosa volesse dire: “Bocca mia taci. Ridere di ogni problema, mentre chi odia trema“. Per quale motivo la ragazza avrebbe dovuto scrivere queste parole? Molto probabilmente l’ex di Temptation Island ha voluto rispondere a modo suo a chi l’ha criticata furiosamente dopo averla vista al matrimonio di Giuseppe e Gabriela. Dopotutto, il web non le ha mai perdonato i numerosi ritocchini fatti dopo il programma di Canale 5.

Francesca Sorrentino sbotta per i ritocchini? I commenti velenosi di alcuni haters

Francesca Sorrentino si è ribellata con tutti quegli haters che avendola vista nel suo bellissimo vestito verde al matrimonio di Giuseppe e Gabriela, non hanno potuto fare a meno di notare qualche cambiamento in viso. In particolare sui social sono apparsi commenti come “Escono da Temptation e cambiano totalmente faccia con i ritocchini“, frase alla quale Francesca Sorrentino ha voluto rispondere dicendo che alcuni profili campano ormai da anni di rendita con questa frase: “Non vi siete annoiati?“, aveva scritto la ragazza.

Insomma, pare che il commento acido “Bocca mia taci” si riferisse proprio a quello, ma allo stesso tempo continuano ad andare avanti anche tutte le polemiche su lei e Manuel. C’è addirittura chi crede che Francesca Sorrentino e il suo ex fidanzato siano ancora insieme e che stiano mantenendo il segreto per qualche motivo. Ci sono fan che ammettono di sentirsi anche presi in giro da lei, anche se dopotutto non le costerebbe dire nulla qualora ci fosse stato un ritorno di fiamma.