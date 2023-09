Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne?/ Maria De Filippi lascia la porta aperta…

Francesca Sorrentino sale sul trono di Uomini e Donne?

Dopo aver deciso di mettere fine alla relazione con Manuel Maura al termine del percorso nel villaggio di Temptation Island 2023, Francesca Sorrentino è stata indicata dal popolo del web come la candidata ideale per il trono di Uomini e Donne. Durante la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, la Sorrentino ha tirato fuori la parte più fragile di sè lasciandosi andare alle lacrime e raccontando dettagli della sua vita di coppia. Puntata dopo puntata, la determinazione e la sempre più sicurezza in se stessa hanno reso Francesca una beniamina del pubblico.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino, confronto a Uomini e Donne dopo l'addio/ A Temptation Island...

Concluso Temptation Island 2023, sul web, diversi utenti hanno chiesto a gran voce la presenza della Sorrentino sul trono di Uomini e Donne. Quelli ufficialmente annunciati sono Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero. Francesca riuscirà a salire sul trono?

Le parole di Maria De Filippi a Francesca Sorrentino

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 settembre, Francesca Sorrentino si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con l’ex fidanzato Manuel Maura. Un confronto al termine del quale esprimerà la propria opinione di Maria De Filippi. L’intervento della conduttrice, però, non si limiterà a questo perché, come svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si soffermerà anche sulla possibilità di offrire il trono a Francesca dandole, così, la possibilità di cercare nuovamente l’amore.

Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne/ "Sono un amore per tutta la vita": l'ex Luciano Punzo...

Tuttavia, pare che la De Filippi, pur non escludendo tale possibilità, ritenga Francesca non ancora pronta per salire sul trono e mettersi nuovamente in gioco conoscendo altri ragazzi.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 settembre: l'arrivo della tronista Manuela Carriero

© RIPRODUZIONE RISERVATA