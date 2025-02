Il trono di Francesca Sorrentino non ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne come quello di Martina che ha poi scelto Ciro e che ora si sta godendo una storia d’amore che potrebbe dare i suoi frutti nei prossimi mesi. Francesca non ha avuto fortuna con i corteggiatori e alla fine ha scelto, se così si può dire, Gianluca (molto criticato da Gianni e Tina solo perché in passato ha partecipato al Grande Fratello). Come è finita tra loro? Si sono già lasciati.

Ebbene sì, la conoscenza tra Francesca e Gianluca si è conclusa talmente presto che si fa fatica a capire quando è realmente iniziata. A spiegare i motivi della rottura ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo TikTok: “Abbiamo passato del tempo insieme, ma non mi sono sentita a mio agio, quindi ho interrotto la conoscenza”.

Francesca Sorrentino su Gianluca: “Siamo rimasti in ottimi rapporti”

Quando due persone si lasciano molto spesso non rimangono in buoni rapporti, ma non è questo il caso di Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, come ha spiegato lei stessa: “Siamo rimasti in ottimi rapporti e nessuno è stato preso in giro”. I fan sperano di poterli vedere insieme, intraprendere una conoscenza degna di essere vissuta, e invece tutto è scoppiato come una bolla di sapone.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che la sua non è stata una scelta dettata dai sentimenti del cuore perché ha solo seguito una preferenza dato che Gianmarco non si era mostrato del tutto sincero sulla questione delle agenzie. Si è poi vista con Gianluca per quattro volte, chiedendogli di intraprendere una frequentazione calma, senza alcun tipo di pressione, ma la cosa non è andata bene. Avrebbe voluto vivere qualcosa di bello e invece niente, il suo cuore è libero ed è ancora in attesa di qualcuno che glielo faccia battere come non mai.

