Francesca Sorrentino torna sui social dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Pochi giorni fa, su Canale 5 è andata in onda la particolare scelta dell’ex tronista. Quest’ultima, vedendo poco interesse da parte dei suoi corteggiatori, aveva deciso di lasciare il trono. Dopo essere stata rincorsa da Gianluca Costantino, però, aveva infine scelto di proseguire la conoscenza con l’ex gieffino fuori dal dating show. Com’è noto, le registrazioni sono di diverse settimane fa e, ad oggi, la frequentazione tra di loro sarebbe già giunta al termine. Ad ogni modo, Francesca si è finalmente riappropriata del suo profilo Instagram, dedicando subito un post a tutti coloro che l’hanno supportata nel corso di quest’esperienza.

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 17 al 21 febbraio 2025/ Francesca abbandona il programma, guai per Gemma

Sebbene il suo trono non sia stato particolarmente apprezzato dai telespettatori, la 24enne si è detta soddisfatta del suo percorso, poiché l’ha aiutata a crescere come persona: “È stato un viaggio che, sebbene mi abbia portato ad una meta diversa da quella convenzionale, è stato vero: perché è stato il MIO viaggio. Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere”.

Francesca e Gianluca si sono lasciati? La verità dopo Uomini e Donne/ "Ha chiuso lei, lo trova pesante"

Francesca Sorrentino rompe il silenzio dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne: cos’ha detto

Dopodiché, Francesca Sorrentino ha ringraziato tutti coloro che lavorano al programma, dalla redazione a Maria De Filippi, fino a Raffaella Mennoia. Quest’ultima ha commentato il post dell’ex protagonista di Temptation Island, scrivendo: “La pazza“, con tanto di cuoricino. Un messaggio che dimostra che, al di là dell’amara conclusione del trono, la redazione del dating show non ce l’abbia affatto con l’ex tronista. Francesca ha infine condiviso parole di affetto e gratitudine anche per i suoi compagni di viaggio, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Gli unici esclusi? I suoi corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 13 febbraio 2025/ Prime esterne Chiara, scintille Francesca e Gianmarco

Dunque, Gianluca, ovvero la sua scelta, è stato completamente ignorato. Un dettaglio che pare confermare quanto riportato dai gossip: dopo soli pochi giorni, la loro frequentazione è già conclusa. Dal canto suo, l’ex corteggiatore ha invece menzionato Francesca sul suo profilo Instagram, ringraziandola per tutto ciò che hanno condiviso in questi mesi a Uomini e Donne. A questo punto, appare evidente che la Sorrentino sia single e alcuni utenti ipotizzano già un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, Manuel Maura.