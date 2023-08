Francesca Sorrentino sotto accusa dopo Temptation Island: “Sei cambiata”/ Lei sbotta: “Non credo che…”

Francesca Sorrentino sotto accusa dopo Temptation Island 2023: “Sei completamente cambiata”, ma lei risponde

Francesca Sorrentino è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Il pubblico ha simpatizzato per lei sin da subito, complice anche la situazione problematica con fidanzato Manuel Maura che ha poi deciso di lasciare alla fine del percorso nel programma. Oggi Francesca è single ma continua a frequentare alcuni dei protagonisti di Temptation, come Perla Vatiero con la quale è nata un’amicizia.

C’è però sui social chi la paragona proprio all’amica, trovandola cambiata rispetto a come si è mostrata a Temptation Island. “Uscita da Temptation Island sei completamente cambiata. Sei diventata come Perla, arrabbiata ed eccessiva.” ha scritto un utente. Di fronte alla critica Francesca non è rimasta in silenzio ed ha anzi replicato: “Non credo che da qualche serata per svagarsi e da qualche vestitino si possa dedurre questo. Però è un suo pensiero.”

Francesca Sorrentino replica alle critiche sul rapporto ‘malato’ con Manuel Maura

Non è però l’unica critica che Francesca Sorrentino ha ricevuto sul web dopo Temptation Island 2023. C’è chi ha sottolineato il rapporto ‘malato’ con l’ormai ex fidanzato Manuel, chiedendole come mai, vista la sua professione, non si è accorta della deriva presa dalla loro storia: “Nella bio ha scritto che è un tecnico del comportamento e riabilitazione psichiatrica. Non so di cosa si occupa nello specifico questa figura, comunque immagino abbia studiato per anni la psiche umana e il comportamento umano. Mi chiedo allora come mai è caduta per anni in una dinamica tossica, come quella in cui era. Pura curiosità.” A questa accusa, Francesca ha risposto concisa: “Anche i medici si ammalano.”

