Francesca Sorrentino torna sui social dopo Uomini e Donne ma glissa su Gianluca Costantino

Si è concluso con una scelta atipica senza pathos ed emozioni il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, tanto che anche nei profili social del programma non vi è stata dedicato molto spazio. Nella puntata andata in onda ieri del dating show di Canale5 Francesca ha smascherato Gianmarco Meo, che ha sempre negato di far parte di un’agenzia pur facendone parte, e dopo averlo eliminato ha deciso di abbandonare il trono. A farle cambiare idea ci ha pensato Gianluca Costantino che le ha chiesto la possibilità di conoscersi fuori, la tronista ha accettato. Francesca e Gianluca si sono frequentati fuori dal programma per alcuni giorni ma non è scattato nulla e tra i due la relazione è già finita.

In queste ore, tuttavia, Francesca Sorrentino è ritornata attiva sui social, dopo mesi di assenza dovuti alla partecipazione al dating show di Canale5, ma a sorpresa non ha speso nessuna parola per Gianluca Costantino, ha postato stories con gli amici di sempre ha ricondiviso messaggi di sostegno e affetto anche di ex volti di Temptation Island come Gabriella Chieffo che le ha scritto: “Noi sappiamo. Nel bene e nel male sei stata sempre te stessa! Love you bambinella.” Tuttavia non è passato inosservato il fatto che non abbia minimamente nominato Gianluca Costantino.

Uomini e Donne, l’inaspettata dedica di Francesca Sorrentino a Martina De Ioannon: “Sei stata il mio punto fermo”

Nel suo percorso a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino è stata ‘accusata’ dagli utenti social di essersi comportata in modo freddo ed eccessivamente distaccato tuttavia dei legami forti li ha consolidati non solo con Maria De Filippi e con la redazione ma con la sua compagna d’avventura, l’altra tronista Martina De Ioannon. Quest’ultima ha condiviso delle IS con delle loro foto e la scritta: “Io e te ci siamo scelte dal primo sguardo.” Ed a questo punto che Francesca Sorrentino ha fatto un’inaspettata dedica a Martina De Ioannon: “Sei stata e sei il mio punto fermo. Se mi giravo trovavo sempre te e questo mi basta per sentirmi felice e fortunata. Tu ed io sappiamo l’intensità di ogni emozione provata per il legame che ci unisce…Ti amo all’infinito mia sorella, ora e per sempre la pazza.”