Manuel Maura rompe il silenzio dopo la notizia del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne che ha dato il via alla nuova edizione del dating show di Maria De Filippi ha annunciato anche i nuovi tronisti. Tra questi c’è Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island a cui, lo scorso anno, era già stato proposto il trono. In quell’occasione lei rifiutò, in quanto ancora innamorata dell’ormai ex fidanzato Manuel Maura, con il quale aveva partecipato a Temptation. Poco dopo, i due sono tornati insieme ma questo ritorno di fiamma ha avuto vita breve. Così, qualche mese fa, Francesca ha annunciato la fine della loro relazione.

E mentre Manuel si gode una vacanza in Sardegna, ecco arrivare la notizia di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne. Da allora, tanti attendevano la reazione dell’ex fidanzato che infatti non si è fatta attendere. Poche ore dopo l’annuncio, Manuel ha lanciato una stoccata all’indirizzo di Francesca.

Manuel Maura lancia la stoccata all’ex fidanzata

“Ogni giorno la vita ci riserva sempre grandi sorprese.” è la frase, breve ma concisa, che Manuel Maura ha pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram. Non serve molta immaginazione per comprendere il riferimento alla scelta dell’ex fidanzata di accettare il trono di Uomini e Donne. Una stoccata, quella dell’uomo, che non è però piaciuta a molti utenti del web, che trovano scorretto intervenire nella vita di Francesca ora che le loro strade si sono separate definitivamente. Francesca, d’altronde, si è detta ora pronta ad innamorarsi nuovamente, archiviando in modo definitivo la storia che tanto l’ha fatta soffrire, soprattutto negli ultimi tempi. Riuscirà a trovare l’uomo della sua vita grazie a Uomini e Donne? E, soprattutto, Manuel interverrà in qualche modo in questo suo percorso?