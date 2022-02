Francesca Tardioli, morta ambasciatrice italiana Australia: chi è/ Caduta dal balcone

È morta Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana in Australia. La diplomatica 56enne si trovava a Foligno, sua città d’origine, per trascorrere alcuni giorni di ferie. Sabato però la tragedia: è caduta al balcone. Col passare delle ore è emerso un particolare inquietante e riportato dal Corriere dell’Umbria: sarebbe stato un gesto volontario, ma non è ancora chiaro quali siano i motivi che si celano dietro. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per verificare appunto se si sia trattato di un incidente o davvero di un gesto di autolesionismo.

Francesca Tardioli ricopriva la carica di ambasciatrice d’Italia in Australia dal settembre 2019 e viveva a Canberra. La Farnesina piange la sua scomparsa e si unisce al dolore dei suoi cari. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri su Twitter: «La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato».

LA CARRIERA DI FRANCESCA TARDIOLI

Anche l’ambasciata a Canberra ha espresso cordoglio per «la prematura scomparsa» di una «persona squisita, modello professionale e promotrice dei diritti umani». Francesca Tardioli faceva parte del corpo diplomatico dal 1991. Laureata in Scienze politiche all’Università di Perugia, aveva un master presso la Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi). In passato aveva ricoperto incarichi nelle ambasciate e nei consolati in Albania, Arabia Saudita e Libia, presso la Nato e al ministero degli Affari esteri.

Era stata anche console generale a Norimberga e Tripoli, in passato aveva prestato servizio all’ambasciata di Riad, alla Rappresentanza permanente presso la Nato e alla direzione generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. Invece nel 2014 Francesca Tardioli aveva ricevuto un importante riconoscimento: era stata nominata Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato. pic.twitter.com/6TEAeN4lgV — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 20, 2022





