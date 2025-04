Francesca Tocca torna a parlare a Verissimo

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo abbiamo trovato anche la ballerina Francesca Tocca, tornata ad Amici e reduce dalla rottura con Raimondo Todaro. La ballerina siciliana ha raccontato questa nuova pagina della sua carriera: “Appena ho rimesso piede ad Amici era come se non me ne fossi mai andata. Se potessi tornare indietro a quella bambina piena di sogni direi che è stata brava. Mia figlia è stata felicissima del mio ritorno ad Amici”.

Francesca Tocca ha parlato del suo addio a Raimondo Todaro: “Adesso siamo molto sereni sia io che Raimondo, ci tengo a dire che abbiamo un bellissimo rapporto attualmente. E’ difficile da spiegare, ci siamo resi conto entrambi che dopo aver dato tutti noi stessi a questa relazione, abbiamo fatto tanto per salvare il matrimonio e per il bene di tutti, più andavamo avanti e più ci stavamo facendo del male. Da persone adulte ci siamo parlati, c’è un bene che va oltre. Per il bene dell’altra persona abbiamo deciso così, è stata una decisione presa di comune accordo, lui per me c’è sempre e io per lui ci sarò sempre. Ad oggi quando ci vediamo siamo più sereni di prima. Nella vita non si sa mai nulla, non dico che sia impossibile, ad oggi ci serviva questo passo” le parole della ballerina nel salotto di Silvia Toffanin.

Sempre a Verissimo, Francesca Tocca ha parlato del suo rapporto con Raimondo Todaro e commentato le voci circolate di recente, alcuni gossip esagerati che hanno infuriato l’ex coppia di ballerini.

“Se c’è una crisi o dei problemi non teniamo a farlo vedere, abbiamo fatto quella storia costretti, ci siamo resi conto che la gente fa delle domande, si rende conto di tutto. I gossip sul nostro conto? Mi sono rassegnata, non sono abituata, un po’ mi pesa leggere certe cose inventate. Nella vita non sono solo la tigre che balla, ma tanto altro. Mi auguro di essere sempre serena come adesso” le parole della ballerina a Verissimo.

