Francesca Tocca è stata vittima di una pioggia di commenti negativi sui social dopo aver partecipato a Verissimo durante la giornata di domenica 13 aprile 2025. Dopo averla vista, molti telespettatori si sono scagliati contro di lei sul web lamentandosi per il fatto che sia venuta in trasmissione a raccontare la sua vita. Ecco la mole di frasi che si leggono su Instagram, sotto il profilo ufficiale del programma di Silvia Toffanin: “Cosa viene a dire? Che ha lasciato nuovamente il marito per un altro ballerino cubano?” e ancora: “Vediamo cosa si inventerà questa volta per giustificare il fatto di aver lasciato nuovamente Todaro, dopo averlo illuso. Sicuramente parlerà male di lui e dirà che è rinata senza di lui, quando pochi mesi fa gli giurava amore eterno”

Inizialmente, l’ex di Raimondo Todaro aveva evitato di rispondere ai commenti degli hater, andando avanti con la sua vita senza rendere conto a nessuno. Dopo aver letto quello che ha scritto Deianira Marzano su un presunto nuovo compagno, però, non è più riuscita a stare in silenzio ed è sbottata, andando contro all’esperta di gossip. Quest’ultima aveva postato una storia sui social con queste parole: “P.S. La Tocca sarà a Verissimo domenica, dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa col barbiere“, una frecciata bella e buona che ha fatto infuriare la ballerina.

Nell’ultimo periodo sono stati tanti i rumor su Francesca Tocca, in particolare quello che riguarda una sua possibile frequentazione con David Greco, noto parrucchiere vip che spesso è passato come il suo nuovo flirt dopo la relazione con Raimondo Todaro. Il ragazzo è un famoso barbiere con clienti del calibro di Gigi D’Alessio, Sfera Ebbasta, Guè, Tony Effe e tanti altri. La ballerina non ha mai confermato le voci sul suo conto, ma questa volta è sbottata dopo la storia di Instagram di Deianira Marzano, furiosa per le accuse sul suo conto: “P.S. Sono single e tale voglio restare!!! Quindi direi che vi potete cercare altre argomentazioni. E lasciarmi stare. Grazie, Francesca“.

Insomma, Francesca Tocca è stata decisa nel mettere a tacere gli hater una volta per tutte, anche perchè ormai le speculazioni sulla sua vita amorosa vanno avanti da molto tempo. Solo a gennaio di quest’anno era arrivata la conferma della rottura dopo anni di tira e molla, tra crisi e momenti di alti e bassi. Entrambi avevano fatto sapere ai fan di aver lottato molto, ma di essere giunti alla conclusione di prendere ognuno strade diverse.