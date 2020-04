Francesca Tocca “Attraversa un momento difficile”/ Giulia Pauselli “Sei speciale e..”

Si torna a parlare di nuovo di Francesca Tocca e non perché ci siano novità in merito all’ormai famoso, presunto, triangolo che l’ha vista protagonista al fianco di Valentin e Raimondo Todaro, ma proprio perché, al contrario, non ci sono altre frecciatine ed uscite infelici di cui tenere conto. Sulla questione è calato il silenzio dopo le parole del ballerino di Amici 2020, che poi ha cancellato tutto, e mentre Francesca Tocca si è mostrata un paio di volte sui social al fianco della sua bambina, anche Raimondo Todaro si è limitato a fare lo stesso. Dopo la frecciatina arrivata in diretta ai danni del “rivale” durante la sfuriata di Maria de Filippi, il ballerino di Ballando con le stelle, ha pensato bene di chiudere il cerchio intorno al gossip. Ma oggi si torna a parlare della questione per via di Giulia Pauselli.

GIULIA PAUSELLI FA UNA DEDICA SPECIALE A FRANCESCA TOCCA

Sicuramente la ballerina non ha bisogno di presentazioni visto che è un volto noto di Amici ed è la compagna di Marcello Sacchetta. Proprio Giulia Pauselli, da anni collega di Francesca Tocca, ha voluto postare una foto che la mostra in scena con la ballerina facendole una dedica speciale: “E guarirai da tutte le malattie, Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te”. Lei ha ringraziato con un cuoricino ma in molti hanno detto la loro sulla questione fino a che sempre Giulia Pauselli è tornata a prendere le sue difese: “Dimostratele il vostro affetto e stima per la grande grande ballerina che è ,tutto il resto è noia”. Francesca Tocca ha apprezzato il gesto dell’amica lasciando pensare che questo momento sia davvero complicato per lei.

Ecco di seguito il post:





