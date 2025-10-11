Raimondo Todaro e Francesca Tocca in che rapporti sono oggi? La verità su un presunto ritorno di fiamma

Tra gli ospiti della puntata di Ciao Maschio di oggi, sabato 11 ottobre, ci sarà anche Raimondo Todaro. Il ballerino, coreografo e insegnante è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi di successo come Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi anni, però, si è parlato molto di lui anche per la sua vita privata. Nel gennaio 2025, infatti, Raimondo ha annunciato la nuova separazione dalla moglie Francesca Tocca, madre della loro figlia Jasmine. I due avevano già attraversato una crisi in passato, durante la quale Francesca aveva avuto una breve relazione con l’allievo di Amici, Valentin Dumitru.

Dopo alcuni mesi, la Tocca si è poi separata da Valentin, scegliendo di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Raimondo. I due stavano insieme fin da adolescenti, si sono sposati nel 2014 e nel 2013 è nata la loro figlia Jasmine. Dopo tanti anni insieme, dunque, una pausa sembrava necessaria. Superato quel momento, poi, la coppia era tornata più unita che mai, mostrandosi spesso felice e innamorata. Nell’ultimo anno, però, qualcosa è cambiato e i due hanno deciso di separarsi di nuovo, questa volta definitivamente.

Come sono i rapporti oggi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

Intervistato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Raimondo Todaro è tornato a parlare della separazione dall’ex moglie Francesca Tocca, definendola il suo “fallimento più grande“. Il ballerino ha raccontato di aver dato tutto e di aver fatto il possibile per far funzionare il matrimonio, perché desiderava garantire alla figlia Jasmine una famiglia unita. Alla fine, però, ha dovuto arrendersi e accettare la realtà.

“Per me è un dolore, ma so che abbiamo fatto entrambi tutto quello che potevamo“, ha spiegato Todaro, escludendo ancora una volta un ritorno di fiamma con l’ex moglie. Tra i due, comunque, resta un rapporto sereno, soprattutto per il bene della loro bambina.