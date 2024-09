Francesca Tocca, la figlia Jasmine sogna di fare come i genitori

Tra gli ospiti di oggi martedì 17 settembre 2024 troveremo Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la coppia di ballerini che abbiamo visto qualche giorno fa concedersi in una intervista a Verissimo di Silvia Toffanin, oggi avranno l’occasione di regalare nuove rivelazioni sulla loro famiglia e sulla figlia Jasmine. Proprio nel salotto di Canale Cinque Francesca Tocca ha regalato dei momenti emozionanti con la figlia e il marito Raimondo Todaro, la famiglia ha deciso di uscire allo scoperto, svelando come nel futuro di Jasmine ci sia proprio il ballo, visto che da grande sogna di seguire le orme dei genitori e diventare ballerina.

Il padre di Jasmine Raimondo Todaro, durante l’intervista a Verissimo, ha spiegato quanto sia fondamentale la sua famiglia e ha svelato un retroscena di qualche anno fa: “Quando era piccola, mi era capitato di mancare da casa per 18 giorni per lavoro, quando sono tornato, lei mi ha abbracciato forte ed è stata abbracciata a me per 15 minuti. Da quel momento ho detto ‘mai più'”.

Francesca Tocca guarita dagli attacchi di panico grazie alla figlia Jasmine

In attesa che la figlia Jasmine, che ha appena iniziato le scuole medie, possa spiccare il volo anche nel ballo, Francesca Tocca a Verissimo si è lasciata andare a delle curiose confessioni proprio riguardanti la piccola di casa, nata dall’amore con Raimondo Todaro. La ballerina ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico quando era giovanissima e aveva solo 21 anni, crisi sparite quando nella sua vita è arrivata la figlia:

“Gli attacchi di panico, che sono una cosa molto mentale, sono spariti quando è nata Jasmine, tutte le mie energie si sono concentrate su di lei, la mia testa e il cuore sono diventate tutte per lei” ha spiegato la moglie di Raimondo Todaro qualche giorno fa a Verissimo

