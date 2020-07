Francesca Tocca compie 31 anni/ Valentin Dumitru la sorprende con un gesto d’amore

Francesca Tocca ha compiuto 31 anni e ha festeggiato un compleanno davvero molto speciale e, soprattutto, ricco d’amore. La ballerina professionista di Amici ha festeggiato il suo primo compleanno al fianco del nuovo amore: Valentin Dumitru. Dopo la rottura con Raimondo Todaro e alcuni mesi di gossip scatenato, Valentin e Francesca sono usciti allo scoperto. Il ballerino per questo evento particolare ha dedicato alla sua fidanzata una frase d’amore. “Non pretendo di più, non chiedo più niente al mondo”: ha scritto l’ex allievo di Amici, accompagnando le parole romantiche ad una foto in cui bacia la Tocc, postata poi in una serie di storie su Instagram. I due, ormai, sono una coppia a tutti gli effetti e hanno deciso anzi di condividere anche con i follower questo loro amore che, giorno dopo giorno, diventa sempre più importante.

Francesca Tocca e Valentin Dumitru fanno sul serio: prove d’amore

Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono innamoratissimi. Ricordiamo che la ballerina ha chiuso definitivamente la sua relazione con Raimondo Todaro alcuni mesi fa ed è stato proprio il professionista di Ballando con le stelle ad annunciarlo con un post su Instagram di stima e affetto verso l’ex. Tocca e Todaro hanno dunque chiuso il loro matrimonio senza strascichi, anche per il bene della loro figlia, Jasmine (7 anni). Prima che Raimondo annunciasse la fine del loro rapporto si è a lungo parlato di un possibile tradimento di Francesca proprio con Valentin, gossip poi smentito dallo stesso Todaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA