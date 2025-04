Dall’addio ad Amici al grande ritorno. L’assenza di Francesca Tocca dalla sua ‘casa lavorativa’ è durata giusto un battito di ciglia. Perché la ballerina, evidentemente, soffriva troppo all’idea di perdere ciò che aveva costruito nel corso di nove anni. D’altronde grazie ad Amici e al suo talento indiscutibile, Francesca ha consolidato la sua credibilità di professionista e aumentato a dismisura la sua popolarità. Per un lungo periodo ha fatto discutere la sua relazione amorosa con Raimondo Todaro, il padre di sua figlia Jasmine, che oggi ha dodici anni.

Nei mesi scorsi, Francesca Tocca, parlando della sua carriera e delle sue scelte professionali in una intervista rilasciata a Verissimo, aveva così motivato la decisione di lasciare Amici, salvo poi ritornare clamorosamente sui suoi passi. “Ascoltandomi ho capito che probabilmente era arrivato il momento di cambiare. Quando sento una cosa, devo seguirla e basta”, le sue parole.

Francesca Tocca sempre al fianco di Raimondo Todaro durante la malattia

Periodo difficile è stato indubbiamente quello legato alla malattia dell’ex marito Raimondo Todaro, che ha combattuto contro due tumori maligni nel corso degli anni. Nel momento più difficile, Francesca Tocca è rimasta saldamente al fianco del compagno, come raccontato dallo stesso Raimondo in una intervista del 2023 nel salotto della Toffanin. “Ho avuto due tumori maligni, scoperti dopo un’intervento per appendicite. Ho avuto paura”, le sue parole.

“Francesca Tocca mi è sempre stata vicino. Eravamo molto preoccupati per nostra figlia, mi ero limitata a dirle che avevo male al “pancino”. Ma lei ha capito subito che non stavo bene. In quelle ore temevo di morire”, il racconto choc di Raimondo Todaro. Oggi le loro strade si sono separate, ma resta l’affetto e ovviamente l’amore nei confronti della figlia.

