Francesca Tocca/ Dimentica Valentin e Raimondo Todaro: “Ricomincio da me”

Francesca Tocca è in crisi, sta vivendo un momento complicato ma intorno a lei si stanno stringendo amici e parenti. Nelle sue ultime storie si vede il fratello giocare con la piccola Jasmine e secondo i suoi fan quello che si sente in sottofondo è proprio il sorriso della bella ballerina. Tutti sperano di vederla di nuovo in tv e, soprattutto, di sentirla sorridere proprio come succedeva nelle scorse settimane quando, forse, a tenerla un po’ su con il morale era proprio questa presunta liason con Valentin che lei non ha mai confermato. Fatto sta che secondo il gossip la bella ballerina ha perso la testa per il pupillo di Natalia Titova e lui stesso ha rivelato che la loro liason è iniziata dopo le vacanze di Natale ma che lui non ha messo fine al matrimonio tra lei e Raimondo Todaro perché i due erano in crisi già da ottobre. Detto questo ha fatto anche un passo indietro “lasciando” libera Francesca Tocca.

FRANCESCA TOCCA SI LASCIA TUTTO ALLE SPALLE E RICOMINCIA?

Dal canto suo la ballerina continua a rimanere in silenzio così come lo sta facendo Raimondo Todaro mentre una prima mossa ufficiale è arrivata da Giulia Pauselli che sui social si è detta dalla parte dell’amica e collega: “E guarirai da tutte le malattie, Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te”. Proprio dopo il messaggio dell’amica, Francesca Tocca ha deciso di prendere il coraggio a due mani tornando sui social e scrivendo un messaggio che lascia pensare alla sua voglia di ricominciare: “Dicono che c’è un tempo per seminare E uno più lungo per aspettare Io dico che c’era un tempo sognato Che bisognava sognare”. In molti tra i commenti sperano che Valentin torni sui suoi passi per il suo amore altri ancora tifano per il ritorno con Raimondo Todaro. Quale sarà la verità e come si andrà a finire?



