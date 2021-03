Francesca Tocca/ Dopo l’affair Valentin, torna ad Amici 2021 ma…

Francesca Tocca è sicuramente il fiore all’occhiello di Amici 2021 (e non solo). La ballerina di latino torna tra i professionisti del programma in barba a tutti coloro che avevano parlato della decisione di Maria de Filippi di mandarla via per via del suo interesse a Valentin lo scorso anno, interesse e piccola liason che non solo gli costò una valanga di polemiche ma anche il suo matrimonio con Raimondo Todaro. Le voci di una liason con Valentin sono arrivate proprio al serale dello scorso anno quando i due sono apparsi complici e interessati l’uno all’altro fino a che non è arrivata la conferma, solo a programma finito, con una serie di scatti che li ritraevano in vacanza insieme. Il matrimonio con suo marito e noto ballerino della tv e di Ballando con le stelle è finito così tra le polemiche e i gossip ma il rispetto è rimasto come lo stesso Todaro ha spiegato parlando della rottura e mettendo al primo posto la loro bambina. Cosa è cambiato da allora?

Francesca Tocca dimentica Valentin e torna ad Amici 2021

A quanto pare niente se non per il fatto che la ballerina è tornata single, almeno ufficialmente visto che la storia con Valentin è poi finita, e adesso si concentra anima e corpo sul suo lavoro ad Amici e da questa sera anche con il serale. Spesso si è mostrata dietro le quinte del programma nei giorni scorsi dicendosi pronta a questa nuova avventura proprio districandosi tra le prove, le coreografie e la sua amata bambina che spesso aiuta a fare i compiti o a ballare proprio come la mamma. I fan continuano a seguirla sempre numerosi e poi questa sera tornerà insieme agli altri ballerini professionisti in rappresentanza della danza latina che vedrà protagonista Martina Miliddi, la ballerina presa di mira da Alessandra Celentano.

