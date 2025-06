Francesca Tocca e Baby Gang pizzicati insieme

Francesca Tocca è ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con Baby Gang. La ballerina professionista di Amici, tornata a ballare nel serale nell’edizione che si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, dopo il ritorno di fiamma con Raimondo Todaro, ha chiuso nuovamente il matrimonio. Una fine pacifica quella tra i due ex coniugi che continuano ad avere un rapporto sereno e pacifico per l’amore che entrambi nutrono per la figlia Jasmine.

Quando va in onda La forza di una donna: anticipazioni, come vederlo tv e streaming/ Grave malattia di Bahar

Dopo aver detto addio al marito, Francesca Tocca si sta dedicando alla figlia e al lavoro. Tuttavia, nelle scorse ore è scoppiato il gossip intorno alla Tocca. Alessandro Rosica, infatti, ha pubblicato una storia in cui la ballerina è insieme a Baby Gang.

Francesca Tocca e Baby Gang: il gossip di Alessandro Rosica

Secondo un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica, Francesca Tocca avrebbe cominciato a frequentare un giovane musicista di origine marocchina, Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang. Il musicista 23enne è molto seguito su You Tube e con Francesca Tocca sarebbe stato pizzicato insieme al concerto di Radio Italia Zeta a Roma.

Garlasco, Lovati choc: "Chiara Poggi uccisa da criminali internazionali"/ "Stasi e Sempio sono pedine"

Da parte dei diretti interessati, tuttavia, nessuna dichiarazione. Francesca Tocca ha scelto la strada del silenzio così come Baby Gang, ma ad oggi, non c’è alcuna conferma della presunta frequentazione. Nella storia, infatti, non ci sono segni che facciano pensare ad una storia tra i due e non si sa se, effettivamente la Tocca fosse in compagnia del rapper ma la storia di Alessandro Rosica è comunque diventata virale.