Francesca Tocca: addio a Davide Greco? Indizi social parlano chiaro, e lui viene travolto da accuse pesanti.

Francesca Tocca e Davide Greco sembrano essersi già lasciati dopo quella che pareva essere una storia d’amore incredibile nata in seguito alla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Lei, ballerina professionista del programma di Maria De Filippi, Amici, sta facendo nascere dei sospetti piuttosto importanti fra i fan che hanno già parlato di crisi di coppia sui social.

Patrizia Rossetti: l’ex marito Rudy Londoni, i tradimenti e perchè non ha avuto figli/ “L'istinto materno…”

Poche settimane fa Francesca Tocca e Davide Greco erano stati paparazzate dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi: i due si baciavano in modo molto appassionato, confermando quindi senza ombra di dubbio una grande storia d’amore. Dopo un lunghissimo periodo di solitudine, Francesca Tocca aveva ritrovato il sorriso, spento in seguito al divorzio dal ballerino Raimondo Todaro. L’ex moglie del professionista, però, è finita al centro di numerose polemiche, in particolare sui profili social di Deianira Marzano, la quale ha riportato tutte le segnalazioni arrivate dai suoi seguaci.

Scaletta concerto Pinguini Tattici Nucleari a Firenze, 25 giugno 2025/ Apre "Hello world": l'ordine dei brani

Francesca Tocca toglie il segui a Davide Greco: rottura definitiva?

In particolare, una follower dell’esperta di gossip ha fatto sapere che Davide Greco si trovava insieme ad una ragazza diversa da Francesca al concerto di Gigi D’Alessio. Tra i due ci sarebbero stati atteggiamenti intimi e hai finito l’evento sarebbero andati via insieme. Ma non finisce qui, tra le talpe che informano Deianira Marzano, una ha fatto sapere che Davide Greco ci ha provato con una sua amica invitandola addirittura a cena.

In seguito arriva una segnalazione che risale a Natale: una follower dell’esperta di gossip ha detto che una sua amica è andata oltre con lui, descrivendolo come un uomo incline al tradimento. Secondo il parere dei fan Davide Greco utilizzerebbe Francesca, comoda per lui in quanto famosa. Ma sarà davvero così? Intanto la ballerina professionista di Amici ha pubblicato una storia che non lascia troppi dubbi: “Tutti i nodi vengono al pettine. E ho detto tutto“. In seguito ha tolto il segui a Davide Greco.

Scaletta concerto Gigi D'Alessio al Circo Massimo di Roma, 25 giugno 2025/ Da "Non dirgli mai" a "Io vorrei"