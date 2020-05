Francesca Tocca/ E’ finita con Valentin? Intanto Raimondo Todaro… (Amici Speciali)

Pubblicità

Francesca Tocca è una delle ballerine di Amici Speciali, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso venerdì 22 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. La ballerina professionista è reduce dal serale di Amici 19 dove è stata protagonista del gossip per via di un flirt con l’allievo Valentin. A distanza di poche settimane dall’ultima puntata, la Tocca è tornata ad esibirsi sul palcoscenico di Amici accanto all’amico e collega Umberto Gaudino. A seguirla da casa l’ex marito Raimondo Todaro che ha seguito la prima puntata con la figlia Jasmine. Un gesto che ha colpito molto il pubblico dei social considerando quanto siano stati difficili gli ultimi mesi per la coppia finita nel mirino del gossip per via della fine del loro amore. La coppia, infatti, stando a quando detto dal ballerino Valentin, si sarebbe lasciata lo scorso mese di Ottobre. Un amore importante quello tra Francesca e Raimondo che, dopo il matrimonio, hanno anche deciso di allargare la famiglia con la piccola Jasmine. Nonostante tutto però il loro amore è arrivato al capolinea.

Francesca Tocca: il gesto dell’ex marito Raimondo Todoro

La relazione tra Francesca Tocca e Valentin è stato un vero e proprio scandalo che ha travolto non solo la vita privata della ballerina, ma anche il programma di Maria De Filippi. Nonostante tutto però Francesca e Raimondo Todoro hanno mantenuto dei buoni rapporti anche per il bene della figlia Jasmine. La conferma arriva dal gesto dell’ex marito che, durante la prima puntata di Amici Speciali, ha pubblicato sui social un video con Francesca che balla sul palcoscenico. In sottofondo si sente anche la voce della piccola Jasmine che chiedeva al padre come mai la mamma ballasse con la mascherina. Un gesto semplice, ma di grande maturità ed affetto da parte del ballerino di Ballando con le stelle che ha dimostrato ancora una volta di essere un grande. Dal canto suo la Tocca appena ha visto la storia dell’ex marito l’ha ricondivisa nei suoi profili scrivendo: “Amore di Mamma”. Intanto la relazione tra la Tocca e Valentin è finita e chissà che l’ex coppia non possa riscoprire la passione e tornare insieme. Intanto sui social Valentin continua a lanciare frecciatine scrivendo cose del tipo: “non sono mica un santo”, “non sarò mai perfetto ….. ma, chi se ne frega”, ma anche frasi molto più profonde come “che maschera devo indossare per proteggere la mia anima e tutto quello che amo?!”. Possibile che siano frecciate indirizzata alla Tocca?



