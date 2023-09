Francesca Tocca e Raimondo Todaro cancellano la crisi/ Foto a letto e la dedica della ballerina…

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: via la crisi, trionfa l’amore

Dopo aver superato un periodo difficile, l’estate avrebbe messo nuovamente alla prova Francesca Tocca e Raimondo Todaro. La coppia, sposata da anni e con una figlia, è stata al centro di rumors secondo i quali starebbe attraversando un nuovo momento difficile. A smentire tutto svelando di aver semplicemente avuto una discussione con la moglie, come capita a tutte le coppie, è stato lo stesso Todaro che, ospite di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha svelato qualche dettaglio in più del suo rapporto ribadendo il grande amore che c’è tra lui e la sua dolce metà.

“Siamo birichini. Ci amiamo tanto e come tante coppie viviamo anche noi degli alti e bassi. La crisi di cui si è parlato quest’estate? È successo che io e lei abbiamo avuto una discussione mentre eravamo in ristorante. Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee. Poi il giorno dopo si è parlato di lite. Ma a tutte le coppie capita”, le parole di Todaro ed oggi, a confermare il ritorno della serenità, è stata la stessa Francesca.

E’ bastata una foto pubblicata da Francesca Tocca sul proprio profilo Instagram per mettere a tacere tutte le voci di crisi e rassicurare tutti i fan della coppia che temevano una nuova separazione. La ballerina di Amici ha così pubblicato una foto in bianco e nero immortalando il marito a letto mentre lei è seduta sul bordo, pronta per immortalare il momento.

“Ciao scemo”, ha poi scritto nella didascalia scatenando la reazione dei followers che hanno inondato il post di like, cuori rossi e tanti complimenti. “Siete la coppia più bella del mondo”, scrive qualcuno. “Finalmente insieme”, aggiunge un altro utente. E ancora: “Una coppia stupenda”, “Fantastici”, “Splendidi”.

