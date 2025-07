Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme dopo la fine del loro matrimonio: lo scatto di famiglia insieme alla figlia Jasmine fa impazzire i fan!

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, i passi nella danza della figlia Jasmine

Nonostante una rottura che ha segnato la fine del loro matrimonio, con grosso dispiacere dei fan, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno conservato un ottimo rapporto, anche e soprattutto per il bene della figlia Jasmine. La piccola, nata nel 2013 dalla loro storia d’amore, poi coronata l’anno successivo con il matrimonio, è il collante che ancora lega i due ballerini professionisti e dai quali ha ereditato la passione per la danza, il comune interesse di famiglia.

A dimostrarlo sono alcuni scatti pubblicati nelle scorse ore da Francesca Tocca su Instagram: la professionista del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha vestito i panni di mamma orgogliosissima condividendo alcune foto della figlia impegnata durante una gara. Jasmine ha iniziato a studiare danza da giovanissima, spinta anche dall’entusiasmo dei genitori, e ora sta diventando una splendida ballerina, come dimostrato anche dal post della madre.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme: la foto di famiglia

Ma a catturare i fan, oltre al talento della giovane Jasmine che cresce a dismisura, è soprattutto la foto che Francesca Tocca ha scelto di condividere su Instagram a inizio carosello. Trattasi infatti di un tenero scatto che ritrae la famiglia riunita: la ballerina è infatti insieme all’ex marito Raimondo Todaro e alla figlia Jasmine. L’ex coppia, dopo la fine del matrimonio avvenuta lo scorso gennaio, si è così riunita per una speciale occasione e i fan sono in fibrillazione: potrebbe essere davvero il primo passo per un riavvicinamento sentimentale?

Da un lato l’entusiasmo dei fan per un possibile ritorno di fiamma nell’amatissima coppia, dall’altro le recenti notizie di gossip che coinvolgono proprio i due ballerini. Se Francesca Tocca avrebbe avviato una liaison amorosa con l’hairstylist dei Vip Davide Greco, Raimondo Todaro invece sarebbe stato paparazzato in compagnia di una celebre tiktoker nota sulla piattaforma per la pubblicazione di video su workout ormonali. Nonostante le indiscrezioni, questo scatto di famiglia ha riacceso l’entusiasmo dei fan, che sperano ancora che i due ballerini possano tornare insieme.