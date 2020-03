Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati?/ “Lui è andato via di casa”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? Da settimane si rincorrono voci su una crisi matrimoniale tra la ballerina di Amici e il maestro di Ballando con le stelle, ma oggi, ad aggiungere particolari, è il settimanale Di Più che riporta le dichiarazioni rilasciate da amici della coppia. Secondo quanto riporta il settimanale edito da Cairo Editore, Francesca Tocca e Raimondo si sarebbero detti addio e tanto che Todaro avrebbe già lasciato la casa in cui viveva con la moglie e la figlia Jasmine che oggi ha sette anni. “Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”, hanno spifferato delle persone amiche della coppia che, a quanto pare, sarebbero in crisi dallo scorso dicembre.

FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO, MATRIMONIO FINITO? LUI E’ ANDATO VIA DI CASA

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sarebbe arrivato al capolinea. A confermarlo sarebbero stati gli amici della coppia al settimanale Di Più. “Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa”, raccontano gli amici dei due ballerini. Un gossip che, tuttavia, per il momento, non è stato confermato dai protagonisti. Francesca Tocca, infatti, resta in silenzio limintandosi a condividere un video in cui è insieme a Valentin e postato, a sua volta, dall’ex ballerino di Amici mentre Raimondo Todaro, su Instagram, continua a mostrarsi in compagnia della figlia Jasmine con cui sta trascorrendo la quarantena.



