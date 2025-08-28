Nuove segnalazioni sul possibile ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: dalle foto ‘sparite’ ai presunti gesti affettuosi.

Sono trascorse diverse settimane dall’annuncio ufficiale della rottura; non proprio un fulmine a ciel sereno per via dei rumor che circolavano da tempo ma non per questo la fine dell’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non ha turbato i fan. Grazie all’esperienza comune ad Amici hanno ampliato ulteriormente il seguito e, di conseguenza, la curiosità degli appassionati; lo dimostra la costante attenzione alle loro mosse social che proprio negli ultimi giorni hanno dato avvio ad un vero e proprio mistero che starebbe alimentando le più rosee speranze.

Non sono mancate indiscrezioni su nuove relazioni dopo la rottura, sia per Raimondo Todaro che per Francesca Tocca; nessuno dei due, però, ha confermato o smentito la miriade di voci circolate nelle ultime settimane. Lo stesso vale per i rumor del momento che stanno agitando non poco i fan e il mondo della cronaca rosa. Ma cosa è successo?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ritorno di fiamma in vacanza?

“Dopo tutto quello che hanno combinato, eccoli insieme; e non solo per la figlia”, questa la segnalazione – come riporta Gossip e Tv – pubblicata in queste ore sui social da parte di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip aggiunge dunque ulteriore pepe alla vicenda che riguarda uno specifico interrogativo: Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme? Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato delle presunte foto pubblicate da entrambi nello stesso posto; istantanee rimosse pochi minuti dopo alimentando ulteriormente il mistero sul possibile ritorno di fiamma.

Come riporta Gossip e Tv, le voci arrivate ad Alessandro Rosica potrebbero avvalorare la concreta possibilità di un ritorno di fiamma per Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Alcuni ragazzi, in vacanza nella stessa location dell’ex coppia, avrebbero assicurato di averli visti baciarsi e abbracciarsi affettuosamente e non solo in quanto genitori della piccola Jasmine. “Fino a ieri sera”, riferisce l’esperto di gossip tramite i social facendosi portavoce della segnalazione ricevuta. Per ora non vi è certezza sul ritorno di fiamma, certo è che se qualcosa dovesse cambiare in positivo saranno certamente proprio Francesca Tocca e Raimondo Todaro a renderlo ufficiale.