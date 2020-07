Francesca Tocca e Valentin Dumitru confermano la storia/ Il video insieme e la dedica

Francesca Tocca e Valentin Dumitru hano acceso il gossip durante l’ultima edizione di Amici. La ballerina professionista e l’allievo del talent di Canale 5 si sono innamorati proprio nella nota scuola, come confessato qualche mese fa dallo stesso Valentin in un lungo post pubblicato su Instagram. Si è allora parlato di tradimento, visto che la Tocca era legata a Raimondo Todaro che ha però svelato che la loro relazione era già in crisi prima che Valentin facesse la sua apparizione nella vita di Francesca. E infatti, solo pochi giorni fa, il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Raimondo Todaro al fianco della sua nuova fidanzata, la modella Paola Leonetti. Baci e forte feeling tra i due a confermare che anche lui ha voltato definitivamente pagina.

Francesca Tocca e Valentin Dumitru confermano la loro relazione: video e dediche

Le foto di Raimondo Todaro al fianco della sua nuova fidanzata sembrano aver dato a Francesca Tocca e Valentin Dumitru lo slancio definitivo per uscire allo scoperto e mostrare a tutti che stanno insieme e sono anche molto innamorati. E infatti negli ultimi giorni i due hanno postato su Instagram prima le immagini di una coreografia di latino ballata fianco a fianco e con grande passione, poi un altro in cui i due sono mano nella mano e passeggiano insieme. Non sono poi mancate dolci dediche da parte del ballerino di latino, ricordato anche per la lite avuta al serale di Amici con la conduttrice Maria De Filippi, che lo cacciò poi dallo studio. Insomma, Francesca e Valentin stanno davvero insieme e, a quanto pare, sono molto felici.





