Francesca Tocca, ex moglie Raimondo Todaro/ Felice accanto a Valentin Dumitru

Francesca Tocca è l’ex moglie di Raimondo Todaro. E’ finito l’amore tra il ballerino di Ballando con le Stelle e la ballerina di Amici di Maria De Filippi che, dopo un lungo periodo di crisi, non hanno retto e hanno deciso di separarsi. Nonostante l’amore per la figlia Jasmine, la coppia si è detta addio pur restando in ottimi rapporti. Oggi la bellissima ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi si gode la sua nuova storia d’amore con Valentin Dumitru, ex allievo della scuola di Amici che ha conosciuto durante la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L’incontro tra i due è avvenuto proprio nelle sale prove del seguitissimo talent show di Canale 5 al punto che si parlava di un presunto flirt tra loro da mesi. La Tocca però era felicemente sposata e impegnata con Raimondo Todaro e ha dovuto prima risolvere la sua situazione personale prima di potersi vivere questo nuovo amore. Una volta messa la parola fine al matrimonio con il ballerino di Ballando, la Tocca è uscita allo scoperto con il ballerino Valentin di Amici. Il loro amore oggi non è più un segreto: sui social di entrambi, infatti, è possibile ammirare scatti della loro vita privata, ma anche dediche.

Francesca Tocca e Valentin Dumitru: amore alla luce del sole

Proprio in questi giorni la Francesca Tocca ha scritto una bellissima dedicata al nuovo fidanzato in occasione del suo compleanno ripostando un video di una performance ad Amici di Maria De Filippi con tanto di didascalia: “Buon compleanno a te che sei tanto tanto altro”. Il tutto accompagnato dalla canzone di Federica Abate. Prontamente Valentin ha risposto alla sua amata con un video in cui le tiene la mano con tanto di emoji a forma di cuore. Che dire: i due sono follemente innamorati e dopo le polemiche degli scorsi mesi finalmente la coppia si vive ogni momento con grande intensità. Anche l’ex marito di Francesca Tocca ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Paola Leonetti. Non solo Raimondo Todaro, intervistato dal settimanale Visto (data 29 luglio 2020) ha voluto chiarire una volta per tutto il rapporto con la ex moglie dicendo: “con Francesca ho un ottimo rapporto, non solo per il bene di Jasmine ma perché abbiamo vissuto una storia importante e l’affetto non si è esaurito. Durante l’anno, in situazioni di normalità, abbiamo più difficoltà per motivi di lavoro e dunque sfruttare la quarantena per fare il papà a tempo pieno mi è piaciuto un sacco. In quel periodo, Francesca lavorava ad Amici che non si è fermato, così Jasmine è stata più con me e ci siamo molto divertiti insieme”. Infine sulla fine del matrimonio, il ballerino di Ballando ha precisato: “con Francesca Tocca, abbiamo scelto di non parlarne, se non parecchi mesi dopo. Io ho scelto Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro sesto anniversario di matrimonio e quello che penso della nostra storia, l’ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia, il sentimento che ci legava ci lega ancora, solo che si è trasformato”.



