Francesca Tocca, ex moglie Raimondo Todaro/ Presunto flirt con Valentin smontato ma..

Francesca Tocca è l’ex moglie di Raimondo Todaro. I due sono stati insieme per diversi anni, entrambi professionisti esemplari nella danza, hanno gareggiato insieme e vinto persino il Campionato Italiano di Danza Latino-Americana nel 2006. Il colpo di fulmine sboccia definitivamente nel 2013, con la nascita della figlia Jasmine. Dopo l’arrivo della bambina nella loro vita, Francesca Tocca e Raimondo Todaro decidono di andare all’altare e di pronunciare il fatidico sì. L’annuncio della separazione, consumatasi negli anni successivi, arriva un po’ a sorpresa per i fan della coppia. Francesca Tocca e Raimondo Todaro, infatti, sembravano follemente innamorati e la loro rottura ha lasciato increduli gli appassionati. Tuttavia non sono mancati i rumors sulla loro rottura, come il presunto flirt tra la Tocca e il ballerino di Amici, Valentin Alexandru Dumitru.

L’ipotesi di un flirt o di un vero e proprio tradimento con il ventiquattrenne di Amici è stato prontamente smontata dai ballerino, che in seguito hanno spiegato i reali motivi della rottura. A parlare, in realtà, è stato Raimondo Todaro che sull’ex moglie Francesca Tocca ha voluto spiegare alcune cose, facendo definitivamente chiarezza: “All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo”, le parole del ballerini. “E’ stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”. Nessun tradimento scandaloso, quindi. Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno rotto semplicemente perché hanno capito di non essere più fatti l’uno per l’altra. Eppure tra i fan qualcuno continua a non vederci chiari.

