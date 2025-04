Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato dopo Raimondo Todaro?

A distanza di qualche settimana dalla fine della sua storia con Raimondo Todaro, Francesca Tocca è nuovamente finita nel calderone del gossip. Questa volta per la ballerina non ci sta e ha voluto stroncare sul nascere le voci, ammettendo di non volere alcuna relazione in questa fase della sua vita, ferita ancora troppo fresca dopo l’ennesima rottura con l’ex marito, adesso per Francesca Tocca è tempo di pensare al presente, che significa pensare a se stessa.

Sognando… Ballando con le stelle 2025/ Anticipazioni del casting show su Rai Uno: chi sono i concorrenti

Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza una voce che vedrebbe Francesca Tocca vicina a un suo fan, un hair stylist chiamato Davide. Nessun flirt però, visto che la stessa Francesca Tocca ha voluto smentire le voci, stroncandole sul nascere: “P.S. Sono single e tale voglio restare!!!! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni e lasciarmi stare. Francesca” lo sfogo della ballerina.

Helena Prestes ha smesso di seguire Antonella Fiordelisi? C'entra Shaila Gatta/ "Si è lamentata perché..."

Perché è finita tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro?

La relazione tra i due ballerini è giunta al capolinea per la seconda volta, questa volta pare in maniera definitiva. Ad annunciare la fine del matrimonio, che sembrava esserci chiuso già qualche anno fa, quando la ballerina finì al centro del gossip per una frequentazione con l’ex allievo di Amici Valentin, sono stati i due sui social in un comunicato:

“Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”, hanno scritto nelle storie su Instagram comunicando la fine della loro relazione dopo undici anni dal via. Un matrimonio che sembra un capitolo chiuso, in attesa che i due decidano di rifarsi una nuova vita un domani.

Amanda Lecciso e Iago Garcia fidanzati? Cos'ha rivelato Alfonso Signorini/ La reazione di Loredana Lecciso