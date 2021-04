Francesca Tocca/ Fidanzato? Tutto tace sui social, rapporto speciale…

Chi è il fidanzato di Francesca Tocca? Dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici 2021, amata dal pubblico e molto apprezzata anche dai giudici del serale e da Rudy Zerbi, continua ad essere al centro di rumors e indiscrezioni sulla sua vita privata. Difficile, tuttavia, scovare indizi che facciano pensare alla presenza di un compagno. Super riservata, la Tocca, sui social, pubblica solo foto e video del suo lavoro. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle foto in cui è in compagnia della figlia, la piccola Jasmine, nata dal suo amore con Raimondo Todaro. Bellissima e super in forma, Francesca Tocca è sicuramente molto corteggiata, ma pare che, per ora, nessuno dei suoi corteggiatori sia riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Francesca Tocca, rapporto speciale con l’ex marito Raimondo Todaro

L’amore può finire, ma l’affetto e il rispetto no. Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono l’emblema della trasformazione dell’amore in amicizia e affetto sincero. Dopo la fine del matrimonio, i due ballerini continuano ad essere molto legati e ad avere un rapporto speciale grazie al quale riescono a donare alla loro bambina la serenità di cui ha bisogno per crescere. Se la Tocca è abbastanza restìa a parlare di sè e del rapporto con Todaro, quest’ultimo, durante la sua presenza ad Amici in qualità di giudice, ha parlato dell’ex moglie, ma in qualità di artista. Todaro, infatti, ha definito la Tocca la “migliore ballerina italiana che ci sia mai stata”. Sia Francesca Tocca che Raimondo Todaro, dunque, sono ufficialmente single?

