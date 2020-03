Francesca Tocca ha tradito Raimondo Todaro con Valentin?/ Un video rivela che…

Francesca Tocca ha tradito Raimondo Todaro con Valentin? Al momento questa è la domanda di gossip di cui tutti vorrebbero la risposta ma sembra che la cosa non sia così facile. La coppia è stata sempre molto gelosa della sua privacy e continua a tacere sulla questione ormai da settimane ma ad alzare il velo su quella che potrebbe essere la verità è stato proprio Valentin. Secondo il ballerino non è lui ad aver messo zizzania nel rapporto tra Raimondo e Francesca perché i due erano ad ottobre, al suo arrivo ad Amici, erano già in crisi. Solo dopo le vacanze di Natale i due sono poi diventati intimi vedendosi quando era possibile soprattutto nei fine settimana, ma Francesca Tocca ancora non ha risposto a riguardo trincerandosi dietro il silenzio così come sta facendo Raimondo Todaro.

FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO STANNO INSIEME OPPURE NO?

La verità sulla loro situazione però potrebbe arrivare da un video postato proprio dal ballerino e maestro di Ballando con le stelle sui social nei giorni scorsi. Nel video si vede sua figlia saltellare e ballare sul letto. In molti hanno preso le immagini come buone gridando allo scandalo e parlando di un Raimondo Todaro solo e disperato insieme alla figlia mentre Francesca Tocca si troverebbe altrove. A quanto pare, però, proprio quel video mostra ad un certo punto un’immagine riflessa nello specchio. Proprio da quel frame sembra che sotto le lenzuola ci sia proprio la bella ballerina di Amici. Questo prova che il video lo ha girato lei, ma prova anche che i due sono ormai sotto lo stesso tetto? Forse il gossip impazza mentre loro sono ancora una coppia felice e silenziosa?

Ecco il video “incriminato”.

Visualizza questo post su Instagram Solo quelli attenti capiranno 😌 Un post condiviso da francescatocca (@francesca_tocca_fan) in data: 26 Mar 2020 alle ore 4:45 PDT





