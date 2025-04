Da quando ha chiuso definitivamente con il suo ex marito Raimondo Todaro, si rincorrono le voci di un nuovo compagno per Francesca Tocca. Voci che con il passare delle ore sembrano prendere il largo e consolidarsi sempre più, anche in virtù delle rivelazioni e delle conferme da parte degli esperti di gossip. La sempre ben informata Deinaira Marzano, non molto tempo fa, aveva appunto condiviso una segnalazione di un utente, secondo cui Francesca Tocca starebbe frequentando Davide Greco.

Parliamo appunto del ‘barbiere dei vip’ o ancora meglio conosciuto come il ‘barbiere dei rapper’. Il trentenne, oggi imprenditore e proprietario di tre saloni nel sud Italia, ha curato il taglio di Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt, Tony Effe, Gigi D’Alessio e molti altri artisti famosi nel panorama nazionale.

Francesca Tocca, le smentite su Davide Greco non placano il gossip: chi è il nuovo compagno?

Oggi Davide Greco sarebbe molto vicino a Francesca Tocca, ma il condizionale è d’obbligo, anche perché la stessa ballerina – dopo le tanti voci arrivate sul presunto flirt con il ragazzo – avrebbe smentito tutto. “Sono single e tale voglio restare. Quindi direi anche che potete cercare altre argomentazioni. E lasciatemi stare. Grazie”, il messaggio secco della ballerina dopo la fuga di notizie.

Una dura presa di posizione contro il chiacchiericcio del gossip, destinato però ad aumentare sempre più dopo i rumor incontrollati su Davide Greco. Oggi l’ex moglie di Raimondo Todaro chiede soltanto un po’ di pace, ma deve fare i conti con l’insaziabile curiosità degli utenti che attendono novità. Dunque, cosa c’è davvero dietro i rumor riguardanti Davide Greco? Solo semplici suggestioni di gossip o indizi concreti sul suo futuro sentimentale? Solo il tempo ci darà le risposte. Intanto Francesca Tocca chiede un po’ di silenzio…

