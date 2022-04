Francesca Tocca/ Il marito Raimondo Todaro ‘geloso’ di Zerbi: scintille in studio?

La bellissima e bravissima Francesca Tocca continua ad essere uno dei punti cardine del cast di Amici. Quest’anno come non mai la ballerina è stata al centro dell’attenzione, visto che nella cattedra dei prof di ballo è arrivato anche suo marito Raimondo Todaro. Il gossip dei primi mesi sono poi stati confermati dai diretti interessati che hanno ammesso di essere tornati ad essere a tutti gli effetti una coppia.

E mentre c’è chi spera di rivederli presto ballare insieme sul palco, c’è chi in studio continua a stuzzicare la pazienza e, soprattutto, la gelosia di Raimondo: Rudy Zerbi! Non è un segreto che il coach di canto subisca particolarmente il fascino della ballerina, né lui, d’altronde, lo nasconde agli occhi del marito, che lo osserva con attenzione dall’altra parte dello studio.

Raimondo Todaro e Rudy Zerbi: frecciatine ad Amici 21 per Francesca Tocca

Eppure le occhiate maliziose di Rudy Zerbi a Francesca Tocca hanno spesso spinto Raimondo Todaro ad intervenire, seppur scherzosamente. L’ultima volta proprio sabato scorso, durante il quarto serale, quando l’ingresso di Francesca Tocca per portare il guanto di sfida tra prof è stato accompagnato, all’entrata e all’uscita, dallo sguardo fisso di Rudy. Un dettaglio che non è sfuggito a Raimondo che anche questa volta ha deciso di farlo notare a tutti, commentando con Maria De Filippi: “Lascia proprio la scia quando la vede!” e imitando anche il gesto. D’altronde Todaro non ha mai fatto mistero di essere molto geloso, “da vero siciliano”, e chissà che le occhiate di Rudy non accendino prima o poi una scintilla tra i due.

