Amici di Maria De Filippi non è solo scuola di danza e canto perché il gossip riesce sempre a infiltrarsi ed ecco che ultimamente è esploso il gossip che riguarda Francesca Tocca (ex professionista della scuola) e il suo ex Raimondo Todaro che non è più riuscito a rientrare nelle grazie di Milly Carlucci, a differenza del collega Samuel Peron.

Con chi si è fidanzata Francesca? C’è qualcuno che le sta facendo battere il cuore dopo la fine del suo matrimonio? Stando al gossip lanciato da Deianira Marzano pare che lei possa avere un flirt con Davide Greco, che è considerato il barbiere dei vip, infatti ha avuto modo di curare i look di cantanti famosi quali Tony Effe, Sfera Ebbasta e Guè. Sarà vero?

Francesca Tocca ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro?

È l’esperta di gossip Deianira Marzano, tramite una soffiata da parte delle sue talpe, a dire che Francesca Tocca potrebbe avere intrapreso una relazione con Davide Greco, considerato il barbiere dei vip. Se così fosse vorrebbe dire che il suo cuore è tornato a battere dopo la fine del suo matrimonio con il maestro di ballo e i fan sarebbero al settimo cielo dato che le hanno sempre augurato ogni meglio.

Ci sono delle prove che avvalorano la sua tesi? Per ora soltanto un like sotto a un post dell’ex professionista di Amici di Maria De Filippi, ma chissà che non ne saltino fuori altre nel corso delle ore. Può anche darsi che la diretta interessa si premunisca a smentire il presunto flirt con il barbiere dei vip. Intanto il matrimonio con Todaro si è concluso ufficialmente a gennaio, ma già a Natale c’erano delle avvisaglie di crisi dato che avevano trascorso le festività da separati. Prima di prendere questa decisione ce l’hanno messa tutta per far funzionare le cose, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

