Francesca Tocca incinta?/ Non balla al serale di Amici 2023 e decolla il rumors sul web

Francesca Tocca incinta? Il rumors per la sua “assenza” ad Amici

L’assenza di Francesca Tocca al serale di Amici 2023 nel cast di ballerini professionisti non solo continua a far discutere, ma alimenta diversi rumors sul web. Sui social, infatti, si rincorrono le ipotesi, una in particolare sta “decollando” e riguarda la possibilità che la ballerina sia incinta. È bastato che ieri facesse il suo ingresso in studio con il maxi guanto di sfida per gli allievi per far scoppiare il gossip. Da settimane i telespettatori di Amici si chiedono perché la moglie di Raimondo Todaro non si veda più sul palco del talent di Maria De Filippi. Qualcuno era arrivato addirittura a ipotizzare che tra la ballerina e il coach ci fosse una nuova crisi, dopo quella di qualche anno fa che li portò ad una temporanea separazione.

Invece, in molti ora pensano che possa esserci una lieta notizia dietro questa parziale assenza. In effetti, è a dir poco strano che Francesca Tocca non balli come gli altri professionisti, ma sia comunque presente all’interno del programma. Il pubblico più attento si è pure soffermato sul suo abito. “Ma solo io ho notato che Francesca Tocca aveva un leggero pancino sospetto?“, si sono chiesti su Twitter diversi utenti. “Ci ho pensato da quando non stava più ballando, poi dopo averla vista oggi 100%“, ha aggiunto un’altra utente sui social.

Francesca Tocca incinta? I sospetti anche per l’outfit…

I telespettatori hanno commentato anche la scelta dell’abito di Francesca Tocca, visto che camuffava in un certo senso le sue forme. D’altra parte, è doveroso precisare che non ci sono né conferme né smentite a riguardo, non trapela nulla riguardo la ballerina professionista di Amici, che tra l’altro da tempo è assente sui social. Infatti, l’ultimo suo post su Instagram risale a qualche mese fa. Non mancano teorie pure a riguardo: ad esempio, c’è chi ritiene che questo silenzio sia dovuto al fatto che Francesca Tocca e Raimondo Todaro vogliano mantenere il più stretto riserbo perché è ancora presto. Ma potrebbe anche essere che non ci sia nulla da dire e che i fan della coppia abbiano costruito solo un castello di carta nelle ultime ore. Non a caso possiamo parlare solo di supposizioni che stanno circolando sul web, alimentate da presunti indizi, come la scelta della giacca larga. La coppia, comunque, ha già una figlia: la piccola Jasmine, che tra l’altro ha favorito il loro riavvicinamento dopo la crisi di qualche tempo fa.

Ok, adesso che ve ne siete accorti pure voi. Sabato 4 marzo accadeva questo.#Amici22 pic.twitter.com/sgmKVQYbhH — AMICI NEWS (@amicii_news) March 18, 2023













