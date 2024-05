Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro: dalla crisi alla riconciliazione/ “Un figlio? non è il momento”

FRANCESCA TOCCA, L’AMORE CON FRANCESCO TODARO TRA DANZA E…

Chi è Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro? Questo pomeriggio, direttamente dallo show di “Amici”, la coppia di ‘professori’ formata dal 37enne ballerino e personaggio televisivo originario di Catania e Anna Pettinelli sarà protagonista negli studi di “Verissimo” per parlare della loro esperienza nel programma di Maria De Filippi: e, inevitabilmente, i riflettori si accenderanno anche sulla vita sentimentale del coach di danza e su quella relazione fatta di crisi e riconciliazioni con la donna con cui non solo fa coppia oramai da tanti anni ma l’ha anche reso papà della prima e perora unica figlia. Ma cosa sappiamo di Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro?

Come sappiamo dal 2014 che Francesca Tocca è moglie di Raimondo Todaro, una coppia unita dall’amore per la danza e da un percorso professionale non certo dissimile: se del ballerino siciliano sappiamo tutto, qui invece scopriamo qualcosa sulla madre di sua figlia, Jasmine (nata nel 2013), ballerina specializzata nei balli latino-americani e tornata sulle scene da poco col suo debutto nel Serale di “Amici” edizione 2024, dopo l’esordio che risale oramai a quasi un decennio fa. La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro infatti era cominciata quando i due erano ancora adolescenti e muovevano i primi pasi nel mondo della danza: la ragazza aveva all’epoca 16 anni e il futuro marito 18 e da allora sono rimasti sempre insieme, fatta eccezione per una grave crisi che tuttavia i due hanno superato, cosa non scontata, e ricomponendo la loro famiglia.

FRANCESCA TOCCA, “UN ALTRO FIGLIO DOPO LA NOSTRA CRISI? NON E’ IL MOMENTO”

Cosa sappiamo della crisi che aveva riguardato Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, e com’è riuscita la coppia di ballerini a uscirne fuori? Il loro matrimonio, per ammissione dei diretti interessati, aveva seriamente rischiato di terminare nel 2019: i due si erano separati e avevano avuto nel frattempo altre storie, con la Tocca che si era legata sentimentalmente a Valentin Dumitru, uno degli allievi proprio del talent show di Canale 5. A sancire il loro riavvicinamento e la fine di quel difficile periodo era stata proprio una intervista che Raimondo Todaro e sua moglie avevano concesso a Silvia Toffanin a “Verissimo”, aprendosi per la prima volta su quell’esperienza e raccontando pure di aver pensato di percorrere altre strade. “Io ho avuto una storia, lui invece di più, si è divertito…” aveva svelato la Tocca che in quell’occasione era anche tornata sull’origine dei loro problemi.

“Il nostro rapporto aveva cominciato a cambiare: la sera a casa non ci parlavamo più (…) Oramai era inutile prendersi in giro e forse ci saremmo dovuti lasciare prima” era stata la confessione della coppia. “La mia famiglia non era contenta (…) Il loro primo pensiero era Jasmine, ma non hanno capito che ero arrivata al limite”, era stata la candida ammissione di Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, ripercorrendo il dolore di quei giorni. E, tuttavia, era stata proprio Jasmine ad aiutarli a riconciliarsi: “Lei era l’unica che ha creduto in noi, diceva ‘mamma e papà torneranno insieme’…” aveva ricordato Todaro, e così è stato. E quando è stato chiesto loro quali sono i progetti per il futuro e se in cantiere hanno anche un allargamento della famiglia, la Tocca ha smentito le voci che la voleva incinta precisando poi che le piacerebbe avere un altro figlio ma “solo ma quando mi sentirò pronta, mi piacerebbe per Jasmine anche se ora non è il momento”.











