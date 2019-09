Francesca Tocca moglie Raimondo Todaro/ “Divisi” da Maria De Filippi e Milly Carlucci

Francesca Tocca, quell’amore nato ballando…

Francesca Tocca è la moglie di Raimondo Todaro, il ballerino professionista di Ballando con le Stelle. In realtà anche Francesca è una ballerina professionista solo che lavora con Maria De Filippi. La coppia è felicemente sposata da cinque anni e ha anche una bellissima bambina di nome Jasmine. Un amore importante quello tra Raimondo e Francesca “divisi” solo per lavoro da due prime donne del piccolo schermo: Maria De Filippi e Milly Carlucci. Sulla loro privata si conosce davvero poco, a rivelare qualche dettaglio in più sul loro amore è stato il ballerino di Ballando che dalle pagine del settimanale Nuovo ha dichiarato: “Ci siamo innamorati ballando e ci siamo esibiti tante volte insieme…Ora, invece, lavoriamo separatamente…Io a Rai1 e lei a Canale 5 in due programmi concorrenti…Ma non manchiamo mai di supportarci e di fare il tifo l’uno per l’altra…Siamo sempre complici, mai rivali…”.

Chi è Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro

Classe 1989, Francesca Tocca è nata a Catania e sin da piccola comincia ad appassionarsi al mondo della danza. Così da giovanissima comincia a studiare presso diverse scuole della sua città dimostrando un grandissimo talento. A soli 16 anni comincia a ballare sulle piste da ballo dove conosce Raimondo Todaro con cui fa più volte coppia. Non è la prima volta che la complicità di ballo si trasforma in qualcosa di più, visto che Francesca è felicemente legata a Raimondo Todaro. Un amore importate che li porta a diventare nel 2013 genitori della piccola Jasmine e l’anno dopo a convolare a nozze. Non solo, la coppia ha anche aperto dal 2013 una scuola di danza a Catania. Dal 2015 è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista. La ballerina è anche una web star; su Instagram, infatti, conta più di 140mila follower pur non avendo mai partecipato a reality show.

