Dopo diversi anni insieme, dopo una forte crisi e la capacità di sanare le spaccature per tornare a vivere l’amore insieme, alla fine Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno deciso di prendere strade diverse. Una notizia, arrivata qualche settimana fa, che secondo gli esperti di gossip era già nell’aria da tempo; i diretti interessati, come giusto che sia, hanno preso tempo prima di comunicare la decisione che ora sembra quanto mai definitiva.

L’attenzione resta però su Francesca Tocca e non solo per le ragioni della rottura con Raimondo Todaro; il mondo del gossip si interroga sul suo stato sentimentale e in molti sono convinti che nella sua prossima partecipazione a Verissimo, il prossimo 13 aprile, emergerà proprio una novità nella vita privata della ballerina. Tra le più convinte Deianira Marzano; l’influencer ed esperta di gossip ha infatti rincarato le voci a proposito di un nuovo fidanzato di Francesca Tocca alimentando ulteriormente la curiosità dei fan della cronaca rosa.

Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato? Secondo Deianira Marzano – come riporta Today – sembrerebbe proprio di sì e, sempre secondo l’esperta di gossip – proprio nel salotto di Silvia Toffanin la ballerina potrebbe parlare per la prima volta delle novità nella sua vita sentimentale dopo la rottura con Raimondo Todaro. “Sarà a Verissimo e sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa con il barbiere”. Il presunto fidanzato in questione sarebbe Davide Greco, noto parrucchiere di volti noti.

Ovviamente, spesso il mondo del gossip viaggia con troppa fantasia e ci ha pensato proprio Francesca Tocca a replicare alle voci sul nuovo presunto fidanzato. Con non poco fastidio evidente, la ballerina è infatti intervenuta sui social – come riporta Today – sottolineando: “Sono single e tale voglio rimanere; cercate altre argomentazioni e lasciatemi stare!”