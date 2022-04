Francesca Tocca, passione alle stelle con Raimondo Todaro/ I fan sognano perché…

Da quando sono tornati insieme, Francesca Tocca e Raimondo Todaro stanno facendo sognare i fan. Lei, bellissima e sensuale in pista da ballo ad Amici, incanta ormai ogni sabato sera con coreografie mozzafiato. Ma questa volta ad entusiasmare i fan è la possibilità che la ballerina e la sua dolce metà decidano di allargare la famiglia. D’altra parte la passione con il marito ha toccato livelli stellari, come testimonia il cuore fiammante che Raimondo ha postato recentemente sotto una delle sue foto. Lo scenario di un nuovo figlio nella vita della coppia, oltretutto, era già stato preso in considerazione dai Raimondo e Francesca, che si erano lasciati sfuggire questo desiderio non molto tempo fa in tv.

Francesca Tocca e la passione ritrovata con Raimondo Todaro

“Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”, aveva ammesso Raimondo Todaro dopo essersi riavvicinato a Francesca. Un desiderio che entrambi non hanno mai nascosto e che, inevitabilmente, sta facendo sognare i tanti fa della coppia. Dopo il ritorno di fiamma, una lieta notizia in arrivo?

