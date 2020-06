Francesca Tocca/ Raimondo Todaro: “L’amore è strano…” (Amici Speciali)

Pubblicità

Francesca Tocca è la ballerina di Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso venerdì 5 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Negli ultimi mesi la ballerina di Amici è balzata agli oneri della cronaca rosa per via di una possibile crisi con il marito Raimondo Todaro, ballerino di Ballando Con le Stelle, per via di un possibile flirt con l’allievo Valentin. A distanza di mesi da questa indiscrezione, in questi giorni è stato proprio il famoso ballerino di Ballando con le Stelle a voler mettere i puntini sulle i dedicando un lunghissimo post alla sua compagna. Una dedica d’amore che ha emozionato tutti, ma che suona come un vero e proprio addio. Considerando quanto scritto da Todaro, la storia d’amore e il matrimonio con la bellissima Francesca sarebbe giunto al capolinea. “01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno” – scrive il ballerino ricordando il giorno del suo matrimonio. “Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti” – scrive Todaro – “l’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione…”.

Francesca Tocca e la figlia: Raimondo Todaro “gli anni più belli della mia vita”

Nella lunga dedica, Raimondo Todaro ringrazia la ex moglie Francesca Tocca per questi lunghi anni d’amore e per la nascita della figlia Jasmine. “Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia” – scrive il ballerino di Ballando con le Stelle che poi le fa anche un augurio davvero speciale: “auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui.Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”. Una lunghissima dedica che ha conquistato anche amici e colleghi che, in tantissimi, hanno voluto far sentire la loro presenze al ballerino di Ballando. Da Gianni Sperti a Giovanni Ciacci che hanno commentato con dei cuori fino all’attore Luca Capuano che ha scritto: “da grande uomo che sei sempre stato, hai affrontato questo momento nel migliore dei modi”. Anche la collega di Ballando Alessandra Tripoli ha scritto: “vi auguro la serenità che entrambi meritate. È e sarà per sempre un grande amore il vostro senza il quale quella principessa non sarebbe qui!”.



