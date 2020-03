Francesca Tocca/ Raimondo Todaro solo con la figlia, lei è con Valentin? (Amici 2020)

Francesca Tocca continua a far discutere. La ballerina mantiene il silenzio mentre il mondo intorno a lei continua a crollare, almeno secondo il gossip. In molti la amano ma molti altri hanno preso la palla al balzo per additarla e prenderla di mira sui social dove in questi ultimi giorni le offese si sono moltiplicate. La ballerina continua comunque a vivere al massimo prendendo parte ad Amici 2020 e lasciando da parte pettegolezzi e gossip, ma cosa c’è di vero? Non è la prima volta che la passione mostrata sul palco viene scambiata con qualcosa di più dietro le quinte e anche in questo caso è successo lo stesso proprio come in passato si è detto lo stesso della sua dolce metà, Raimondo Todaro. Rimane il fatto che la conferma ufficiale di una rottura tra i due non è ancora arrivata ma ieri, in occasione della Festa del Papà, il ballerino è stato da solo, o almeno così è apparso nelle storie su Instagram, insieme alla figlia, dov’è Francesca Tocca?

FRANCESCA TOCCA HA LASCIATO RAIMONDO TODARO CON LA FIGLIA?

In molti sono convinti che la ballerina stia lontano dalla famiglia per via del Coronavirus che non le permette di lasciare Roma ma altri ancora sono convinti che Francesca Tocca sia lontana dalla famiglia per via di quello che è successo con Valentin. Davvero il ballerino di Amici 19 è riuscito a conquistare la ballerina strappandola al suo Raimondo Todaro? Lui stesso ha alimentato il gossip al grido di “La diretta non è per tutti” quando il suo “rivale” ha dato di matto nel serale di Amici 2020. Dove sta la verità? La ballerina questa sera salirà ancora sul palco? Lo scopriremo nel nuovo serale.



