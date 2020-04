Francesca Tocca rompe il silenzio su Valentin e Todaro/ “Avete rotto il ca*zo!”

E alla fine Francesca Tocca ha deciso di rompere il silenzio per mettere tutti al proprio posto al grido di: “Avete rotto il ca*zo”. Potrebbe chiudersi qui il gossip che sta infuocando questa primavera televisiva? Amici 2020 si è concluso venerdì con la finalissima a cui la ballerina ha preso parte nel corpo di ballo dei professionisti come sempre in questi ultimi anni ma se il lavoro è sempre al top, lo stesso si può dire della sua vita privata? Quello che è successo con Valentin l’ha messa al centro del gossip ancor di più di quello di cui si vociferava lo scorso anno riguardo ad Irama, e adesso tutti vogliono sapere come andrà a finire o meno. Il ballerino ha rivelato di aver avuto una liason con Francesca Tocca confermando la crisi tra lei e Raimondo Todaro ma datandola ottobre, ancora prima della loro conoscenza profonda.

FRANCESCA TOCCA ROMPE IL SILENZIO SUI SOCIAL

Il messaggio poi è sparito ma chiariva bene il fatto che lui non aveva intenzione di andare avanti con Francesca Tocca. In molti quindi hanno messo insieme i puntini pensando che lei, in crisi con il marito, si sia lasciata trascinare dal bel Valentin che, alla fine, ha deciso di scaricarla rendendo pubblica la loro liason. Una vendetta? Un modo per spiegare il perché di tanta confidenza in sala prova dopo la pubblicazione dei video “violenti” che lo vedevano protagonista? Fatto sta che a rimetterci è stata proprio Francesca Tocca presa di mira in questi giorni dagli haters e supportata dai fan ma proprio ai primi la ballerina ha dedicato la sua ultima storia: “E bastaaaaa…Mi avete un po’ rotto le scatole. Anzi mi avete rotto il ca*zo, le scatole non rendono tanto l’idea. Buona serata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA