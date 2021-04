Francesca Tocca, sexy esibizione ad Amici 2021/ Conquista i giudici e…

Le anticipazioni del quarto serale di Amici 2021 rivelano che Francesca Tocca non si limiterà ad esibirsi insieme agli altri professionisti durante le coreografie dei ragazzi ma finirà in primo piano, sul led gigante, con buona pace di tutti i presenti. Chi ha avuto modo di vederla e di conoscerla sa bene che la ballerina ha sempre conquistato tutti con le sue movenze sexy e il suo corpo allenato e perfetto e questa sera farà lo stesso. Non solo la ballerina si esibirà con gli altri come ha fatto in queste settimane ma sarà travolta dalla furia di Alessandra Celentano pronta a fare fuori Martina Miliddi che si è presentata nella scuola proprio come ballerina di latino. Durante l’esibizione della sarda, la maestra chiederà alla redazione di mandare in onda sul led proprio l’esibizione di Francesca Tocca e a quel punto succederà di tutto.

Se l’intento della Celentano sarà quello di mortificare Martina Miliddi facendo notare quanto sia scarsa nella sua categoria in confronto a Francesca Tocca che, invece, dal canto suo conquisterà l’attenzione di tutti, giudici compresi. Quali saranno i loro commenti davanti alla sua esibizione? Proprio lo scorso anno la ballerina si è resa protagonista di Amici 202o ballando con Valentin tanto da avere una liason con lui anche lontano dalle telecamere e mettendo fine alla sua relazione con il marito Raimondo Todaro. Da allora è ormai passato un anno e sembra che Francesca Tocca adesso sia single. Le cose cambieranno dopo questa esibizione?

