Francesca Tocca/ Sui social con la figlia Jasmine ma con un pensiero per Valentin…

Francesca Tocca non ha più bisogno di presentazioni. La ballerina di Amici 2020 non è nuova al palcoscenico della trasmissione ma il suo boom è arrivato al fianco di Irama quando con il suo corpo perfetto e le sue movenze ha conquistato tutti ballando sulle note di Nera. Francesca Tocca continua a stare alla corte di Maria de Filippi e spesso fa le sue comparizioni anche a Uomini e donne ballando con un cavaliere o l’altro, e poi? Attualmente non la stiamo vedendo in video, almeno non come prima, perché Valentin è uscito e lei è rimasta orfana del suo compagno di ballo di questa edizione, ma questo non ha spazzato via i pettegolezzi che riguardano una possibile liason tra lei e il concorrente di Amici 2020. Cosa c’è di vero? Non è dato saperlo visto che nessuno dei due si è pronunciato sulla questione e anche Raimondo Todaro non ha ancora detta la sua.

FRANCESCA TOCCA TORNA SUI SOCIAL CON LA FIGLIA, E VALENTIN?

In molti difendano ancora la coppia parlando solo di gossip come spesso avviene anche dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2020, fatto sta che Francesca Tocca è tornata sui social con la piccola Jasmine la stessa che ieri posava nelle storie del padre Raimondo Todaro. Questo significa che i tre sono insieme nella stessa casa oppure che i due hanno deciso di vivere in case diverse prendendo a turni la bambina? Al momento non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che Francesca Tocca subito dopo, proprio nelle storie, ha subito condiviso un’altra sua foto con Valentin. Solo deformazione professionale o qualcosa di più?



