Francesca Tocca super hot su Instagram/ Social bollenti per la ballerina. E i fan…

Francesca Tocca come sempre bollente su Instagram. I suoi scatti, colmi di sensualità ed eleganza, non fanno altro che alimentare l’attesa per il serale di Amici. La ballerina, sempre protagonista nella prima serata di Canale 5, sta facendo sognare i fan insieme al marito Raimondo Todaro. Il loro ritorno di fiamma intriga gli appassionati di gossip, specialmente da quando hanno ammesso di avere in programma l’arrivo di un nuovo figlio. “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”, ha recentemente raccontato la coppia a Dipiù.

Francesca Tocca, passione alle stelle con Raimondo Todaro/ I fan sognano perché...

Francesca Tocca, scatti sexy ed eleganti: profilo Instagram preso d’assalto

Francesca Tocca non posta moltissimo su Instagram, ma quando lo fa sa come lasciare il segno. La ballerina, di tanto in tanto, condivide col pubblico alcuni scatti della serata in tv, dove ammalia gli spettatori con movenze sinuose e ammalianti. L’ultimo post, di una settimana fa, è stato letteralmente preso d’assalto dagli internauti. Ma tra i commenti scorgono anche cuoricini e like di vip e personaggi famosi, come Federica Nargi, che apprezza moltissimo la ballerina.

Francesca Tocca super sexy su Instagram/ Boom di views sul video di Amici. E Todaro..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

LEGGI ANCHE:

FRANCESCA TOCCA, BALLO SEXY NELLA VASCA AD AMICI 21/ Celentano: "Brava e passionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA