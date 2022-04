Francesca Tocca super sexy su Instagram/ Boom di views sul video di Amici. E Todaro..

Francesca Tocca sempre più sexy Instagram. La ballerina di Amici pubblica sporadicamente sul noto social network, ma quando lo fa riesce sempre a lasciare il segno. L’ultimo filmato, risalente a qualche giorno, la vede esibirsi sul palco di Amici con una performance irresistibilmente sensuale. Movenze eleganti e sinuose, la moglie di Raimondo Todaro ha incantato il pubblico del programma e dei social con un’esibizione che ha fatto il pieno di cuoricini. Le visualizzazioni del video hanno ormai arpionato quota ventiquattro mila e tra i commenti, naturalmente, spicca quello di Raimondo Todaro, che ha mostrato apprezzamento con un cuoricino.

“Noi abbiamo avuto dei momenti bui anche molto lunghi. In una certa fase abbiamo deciso che era giunto il momento di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta”, avevano raccontato Francesca Tocca e Raimondo Todaro a C’è Posta per te dopo essere tornati insieme. “Ora abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra“. Da quando i due ballerini si sono ritrovati, le luci del gossip non li abbandonano un attimo. Ma oggi Francesca Tocca e Raimondo Todaro danno pochi spunti alle cronache rosa. Semplicemente vogliono godersi la loro storia d’amore nel loro privato, lasciando da parte i pettegolezzi del passato.

