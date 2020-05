Francesca Tocca/ Valentin Dumitru stuzzica “Non sono un santo”, lei pensa a…

Pubblicità

Difficile dire quali siano ad oggi i rapporti tra Francesca Tocca, l’ex ballerino di Amici Valentin Dumitru e l’ex della ballerina Raimondo Todaro. Solo alcune settimane fa scoppiava il gossip sulla relazione tra Francesca e Valentin, nata proprio nella scuola di Amici, poi confermato da un lungo post pubblicato dal ballerino su Instagram (poche ore dopo cancellato). Ma cosa è accaduto dopo quel lungo sfogo? Pochi messaggi social poi di nuovo il silenzio da parte dei diretti interessati. Il gossip però non si ferma e anzi in tanti continuano ad indagare su quanto sta accadendo alla ballerina che questa sera ritroveremo sul palcoscenico di Amici Speciali.

Francesca Tocca, Valentin la stuzzica sui social? Lei pensa solo a…

D’altronde non mancano messaggi che sembrano essere vere e proprie frecciatine da parte di Valentin. Il ballerino è molto attivo su Instagram e, accanto alle ultime foto postate, ha tenuto a sottolineare che “Non sono mica un santo”, o ancora “Non sarò mai perfetto ….. ma, chi se ne frega”. Alternando a queste frasi più profonde, come “Che maschera devo indossare per proteggere la mia anima e tutto quello che amo?! Frasi che qualcuno ha ipotizzato potessero essere riferite proprio a Francesca Tocca. E la ballerina? Nessun cenno della Tocca che, sui social come nella vita, pensa solo alla sua bambina.



