Francesca Tocca e il flirt con Valentin Alexandru Dimitru/ Ha tradito Francesco Todaro?

Francesca Tocca è stata a lungo la moglie di Francesco Todaro, i due si erano innamorati da giovanissimi ed hanno avuto una bellissima bambina di nome Jasmine; nel 2019 però la coppia ha interrotto la loro relazione. In quell’anno, lei, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, aveva danzato in coppia con uno degli allievi ballerini di quell’edizione: Valentin Dimitru, ragazzo alto, forte e passionale. Alla fine del ballo tra i due era scattato un bacio molto passionale che ha subito destabilizzato i fan del programma ma soprattutto quelli della coppia Tocca-Todaro.

In seguito all’accaduto, i fan hanno ipotizzato che non solo la rottura tra la ballerina e Francesco Todaro potesse essere stata causata proprio da Valentin Dimitru, ma anche che i due ballerini fossero una coppia. A distanza di qualche mese, Valentin e Francesca sono venuti allo scoperto mostrandosi nei panni di una dolce coppia, almeno fin quando la ballerina posta sui social queste parole, comunicando la loro rottura: “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui”.

Dopo il ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, salta fuori la verità sul presunto tradimento

Poco dopo il loro ritorno di fiamma, Raimondo e Francesca vengono intervistati da Chi, che ponendo alcune domande sulla loro rottura e sul loro passato, riporta alla luce la verità su ciò che era accaduto tra i due durante il periodo di rottura. Raimondo confessa che il problema principale che li ha portati ad essere al centro del gossip per ben due anni, è stata la poca chiarezza.

I due infatti avevano deciso di chiudere in modo pacifico la loro relazione ancor prima che Francesca avesse una relazione con Valentin Dimitru e solo perchè le cose non andavano più bene, ma i fans non sapevano. Raimondo afferma: “Sia io che Franci per i tipi che siamo alcune cose le abbiamo sempre tenute per noi, sia quando andavano bene, sia quando andavano male, poi non è una bella notizia che ti lasci, dunque? Che fai? Lo dici? A posteriori dico che si, devi accettare che sei un personaggio pubblico, fa parte del gioco e del mestiere, tornando indietro, magari parlerei”. Quando sono tornati insieme, rivela Raimondo, non hanno annunciato nulla per lo stesso motivo e perchè sono stati sulla bocca di tutti per troppo tempo. Poco prima per smentire il presunto tradimento, il ballerino aveva detto al settimanale Oggi: “Il ballo ci ha uniti ma non è quello che ci ha divisi” (in riferimento al ballerino Valentin).

